Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece seis vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*vagas locais (Aquidauana / Anastácio)

consultor de vendas

projetista (arquiteto ou engenheiro / formado ou cursando )

*vagas regionais (rural / outras cidades)

campeiro (com experiência em inseminação)

motorista de caminhão ( com experiência em basculante)

motorista de ônibus escolar (com curso)

operador de Máquina de Trator de Esteira

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.