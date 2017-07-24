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Violência

Dupla em moto mata um e fere outro em bar no Bairro Nova Aquidauana

Vítimas foram identificadas até o momento como Léo e Tio Biba; Polícia Civil sabe quem são os autores e faz buscas para prendê-los

Renan Nucci

Publicado em 24/07/2017 às 22:47

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Polícia acompanha situação no local dos disparos. Foto: Luiz Guido
Léo morreu após levar dois tiros nas costas.

Dupla em moto matou uma e feriu outra pessoa a tiros na noite desta segunda-feira, no Bar do Zé Ferreira, localizado no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. As vítimas foram identificadas até o momento apenas como Leandro Campos da Costa, o Léo (Leandro Campos da Costa), morto, e Tio Biba (Erasmo), ferido na costela. De acordo com a Polícia Civil, os autores já são conhecidos, mas ainda não tiveram o nome divulgado para não comprometer as investigações. 

Segundo relatado pela Polícia Militar e pelo próprio dono do bar, que fica na Avenida Mato Grosso, as vítimas chegaram em um veículo Gol verde e estacionaram na frente do estabelecimento. Logo que desembarcaram do veículo, se aproximaram dois suspeitos em uma moto. O garupa saiu da moto, sacou uma arma e foi disparando na direção dos alvos que tentaram se esconder dentro do bar. A suspeita é de que tio e sobrinho já estavam sendo seguidos.


Após os disparos a dupla fugiu. Léo, atingido duas vezes nas costas, não resistiu aos ferimentos e morreu. O tio dele foi socorrido e levado para o pronto-socorro. A perícia e a Polícia Civil estiveram no local fazendo os levantamentos de praxe e garantiram que já têm a identificação dos autores. No momento, as equipes estão nas ruas procurando por eles. O dono do bar escapou ileso.

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