Família pede ajuda para encontrar o cãozinho Money

A dona Ivonete Pereira Gomes pede ajuda para encontrar o Money, o cãozinho desapareceu por volta das 11h, na rua Assis Ribeiro, em frente ao Beco do Amor, em Aquidauana. Ele tem apenas um olhinho e tem a pelagem branca, como aparece nas imagens.

O Money era da filha de dona Ivonete, falecida há quatro anos, e está fazendo muita falta para toda a família. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho pode entrar em contato pelo celular (67) 99829-2602.