Família pede ajuda para encontrar o cãozinho Money

Aquidauana
A dona Ivonete Pereira Gomes pede ajuda para encontrar o Money, o cãozinho desapareceu por volta das 11h, na rua Assis Ribeiro, em frente ao Beco do Amor, em Aquidauana. Ele tem apenas um olhinho e tem a pelagem branca, como aparece nas imagens.
O Money era da filha de dona Ivonete, falecida há quatro anos, e está fazendo muita falta para toda a família. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho pode entrar em contato pelo celular (67) 99829-2602.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS