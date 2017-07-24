Por ciúmes, pedreiro atira contra desafeto mas quase mata outro homem

Pedreiro de 48 anos foi denuciado por uma tentativa de homicídio ocorrida no domingo, em uma propriedade rural localizada na estrada da Toca da Onça, na zona rural de Aquidauana. Conforme apurado, por ciúmes, o autor tentou matar um jovem de 24 anos, mas acabou atingindo outra pessoa, que entrou na frente da arma intervir.



Consta no boletim de ocorrência que o autor prestava serviços no local, quando por circunstâncias não divulgadas pela polícia, iniciou discussão por ciúmes da esposa. Ele sacou a arma e foi na direção do rapaz, quando a vítima, de 58, entrou na frente para defendê-la e foi baleada de raspão na testa e na perna.



Após os disparos, o autor disse que retornaria ao local para "terminar" o serviço. Por este motivo, as testemunhas e demais pessoas envolvidas denunciaram o caso à Polícia Civil. O baleado foi socorrido, mas não corre risco de morte.