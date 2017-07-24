Sobrinho é preso por espancar tia e destruir casa em Aquidauana

A Polícia Militar prendeu na noite de ontem, no Bairro Previsul, em Aquidauana, um rapaz de 24 anos que agrediu a própria tia. Os fatos ocorreram na residência da vítima, onde o autor ainda destruiu móveis e utensílios domésticos. A mulher ficou com sérios ferimentos e precisou de atendimento médico.



Conforme apurado, o rapaz avançou contra outra pessoa que estava no local, e a tia interferiu para defendê-la. Neste momento, ele começou a quebrar as coisas da casa e em seguida passou a espancar a tia. A mulher recebeu socos e chutes, sofrendo cortes no nariz e supercílio, além de hematomas no braço, perna, joelho e dedos das mãos.



A PM foi acionada e encontrou certa dificuldade para conter o autor que encontrava-se bastante agressivo. A vítima foi socorrida ao pronto-socorro local, onde recebeu atendimento médico. Já o sobrinho dela vai responder pelo crime de lesão corporal dolosa, no âmbito da violência doméstica.