Acelerador trava durante teste, ultraleve capota e fere piloto no pé esquerdo

Aquidauana
A perícia da Polícia Civil apura o caso e Cenipa pode ser acionado
Crédito do vídeo: Da Redação
Tamon Abe, de 44 anos, sofreu ferimento grave no pé esquerdo ao se envolver em acidente com ultraleve na tarde desta terça-feira, no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acelerador travou, fazendo com que a vítima capotasse na Avenida Mato Grosso do Sul, quase em frente ao local onde houve homicídio na noite de ontem.
Conforme apurado, o homem comprou a aeronave há cerca de um mês e já havia voado nela por duas vezes. Nesta tarde, ele testava apenas o motor em solo, tanto que havia retirado as asas, quando o acelerador travou. Descontrolado, saiu da Rua José dos Santos e foi até à Avenida Mato Grosso do Sul, onde bateu no meio-fio do canteiro e capotou.
O homem foi socorrido pelos bombeiros. A perícia da Polícia Civil esteve no local e é possível que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), seja acionado.
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