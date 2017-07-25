Baleado em bar aguarda avaliação e pode ser levado para Campo Grande

Baleado na costela do lado direito durante atentado na noite de ontem, no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, José Erasmo Campos de Silva, de 37 anos, segue internado no Hospital Regional. Ele foi submetido a exame de raio-x e aguarda avaliação médica para cirurgia. Dependendo da complexidade do caso, pode ser transferido para realizar o procedimento em Campo Grande. O sobrinho dele, Leandro Campos da Costa, de 24 anos, morreu no ataque. Um dos autores seria policial militar.



Conforme noticiado ontem, Leandro, o tio Erasmo, e a esposa ocupavam um automóvel Gol que estava sendo seguido por uma moto. Quando eles pararam e desceram em frente ao bar localizado na Avenida Mato Grosso do Sul, os ocupantes da moto se aproximaram e começaram a tirar. Erasmo foi atingido na costela e socorrido. Já Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil investiga o caso.