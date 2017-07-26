Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece cinco vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais ( Aquidauana / Anastácio )

consultor de vendas

projetista ( arquiteto ou engenheiro/formado ou cursando )

cuidador de idoso ( com técnico em enfermagem )

*Vagas regionais ( rural / outras cidades )

campeiro ( com experiência em inseminação )

motorista de ônibus escolar ( com curso )

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.