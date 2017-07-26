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Depois de acidente com ultraleve, Tamon passa por cirurgia na Capital

Ele testava apenas o motor em solo, tanto que havia retirado as asas, quando o acelerador travou

Flavio Brito

Publicado em 26/07/2017 às 08:54

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Crédito do vídeo: Redação

Tamon Abe, de 44 anos, foi levado para Campo Grande na noite desta terça-feira (25), depois que sofreu ferimento grave no pé esquerdo ao se envolver em acidente com ultraleve na tarde desta terça-feira, no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

De acordo com as informações da família, ele passa por cirurgia na manhã desta quarta-feira (26). A mãe de Tamon, que conversou com nossa equipe de reportagem, não soube dizer para qual unidade de saúde o filho foi levado. Segundo ela, a previsão é a de que a cirurgia termine por volta das 11h. Em uma semana, ele deve ter alta. Ele foi levado para a Capital por volta das 19h desta terça-feira. 

No momento do acidente, conforme o Corpo de Bombeiros, o acelerador travou, fazendo com que a vítima capotasse na Avenida Mato Grosso, quase em frente ao local onde houve homicídio na noite de segunda-feira (24).

Conforme apurado, Tamon comprou a aeronave há cerca de um mês e já havia voado nela por duas vezes. Nesta tarde, ele testava apenas o motor em solo, tanto que havia retirado as asas, quando o acelerador travou. Descontrolado, saiu da Rua José dos Santos e foi até à Avenida Mato Grosso, onde bateu no meio-fio do canteiro e capotou. 

O homem foi socorrido pelos bombeiros. A perícia da Polícia Civil esteve no local e é possível que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), seja acionado.

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