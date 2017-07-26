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Nova Aquidauana

Polícia encaminha relatório para investigação de acidente com ultraleve

Tamon Abe ficou ferido no pé depois que aeronave capotou durante teste em solo

Renan Nucci

Publicado em 26/07/2017 às 17:37

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Boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil e análises periciais feitas no local do acidente com ultraleve ocorrido na tarde de ontem, no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, serão encaminhados ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), em São Paulo. 


O relatório será analisado pelo órgão que tem a competência de identificar as causas de acidentes com aeronaves e redefinir padrões de segurança para que os mesmos não voltem a acontecer. No local dos fatos, a perícia técnica realizou o laudo de cena do acidente, além de fotografar peças quebradas e que supostamente teriam falhado.


Os dados serão verificados pelo Cenipa que, por sua vez, pode optar por realizar nova avaliação no ultraleve caso haja necessidade. Conforme apurado, Tamon Abe, 41 anos, sofreu grave ferimento no pé depois que o ultraleve, sem asas, capotou durante teste de motor. Ele foi socorrido e encaminhado para cirgurgia.


O homem havia adquirido a aeronave há cerca de um mês e já tinha voado nela por duas vezes. Na tarde de ontem, ele testava apenas testando o motor em solo, tanto que havia retirado as asas, quando o acelerador travou. Descontrolado, saiu da Rua José dos Santos e foi até à Avenida Mato Grosso do Sul, onde bateu no meio-fio do canteiro e capotou. 

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