Polícia refaz trajeto de vítimas de atentado e olha câmeras de segurança

A Polícia Civil, por meio do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic), refez o percurso das vítimas do atentado ocorrido na noite de segunda-feira, em um bar do Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. O objetivo foi colher imagens de câmeras de segurança para tentar identificar a placa da moto que seguia o veículo ocupado por Leandro Campos da Costa, de 24 anos, morto com dois tiros, pelo tio dele, José Eramos Campos de Silva, 37 anos, atingido na costela, e pela esposa de Leandro, baleada de raspão na barriga.



Segundo a polícia, o grupo estava na delegacia de Anastácio na noite dos fatos, onde Leandro foi para apresentar uma denúncia, mas até onde se sabe, nada que tenha relação com o crime. De lá eles saíram para buscar as coisas da esposa dele, uma vez que o casal estava separado e havia voltado naquele dia. Não necessariamente neste percurso exato, mas eles passaram pelas Ruas Teodoro Rondon, Bichara Salemene, entraram em Aquidauana e foram pela Estevão Alves Corrêa e Giovani Toscano de Brito, tendo acesso ao Nova Aquidauana.



O Crime



Conforme noticiado ontem, Leandro, o tio Erasmo, e a convivente ocupavam um automóvel Gol que estava sendo seguido por uma moto. Quando eles pararam e desceram em frente ao bar localizado na Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Aquidauana, os ocupantes da moto se aproximaram e começaram a tirar. Erasmo foi atingido na costela e socorrido. Já Leandro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil investiga o caso e não descarta hipóteses como acerto de contas ou até mesmo ciúmes. A suspeita de que o autor seja policial militar perde força, conforme os trabalhos avançam.