Sanesul anuncia falta de água em três bairros de Aquidauana

Poderá haver falta de água em Aquidauana nos Centro, Guanandy e Icaray, informa a Sanesul, em nota divulgada à imprensa, hoje (26). O problema começou às 8h28 desta quarta-feira.

Segundo a empresa, o problema ocorre em virtude de rompimento de rede e necessidade urgente de conserto, o que acarretará na intermitência no fornecimento de água. A previsão é de normalização às 15h.

“Será feito todo o possível para minimizar o tempo de interrupção. É importante que a população economize água até que o abastecimento seja normalizado”, diz a nota.

Caso tenha alguma dúvida, o usuário pode entrar em contato com SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800-67-6010.