Troca de numeração vai evitar que morador fique sem Correios

Para não ficar sem receber a correspondência, os moradores do bairro Santa Terezinha estão tendo de fazer a troca da numeração de suas casas. O trabalho está sendo feito por meio da parceria entre a prefeitura de Aquidauana e a própria Empresa de Correios e Telégrafos. De acordo com o gerente de Planejamento Urbano, Ronaldo Ângelo, um fiscal do município está visitando as casas e fazendo a entrega da numeração correta.

“Os números não correspondiam a planta cadastral do loteamento urbano aprovado”, explicou Ronaldo Ângelo. Em um dos exemplos, um imóvel localizado na rua Iran Pereira dos Reis, um dos imóveis que havia sido sinalizado pelos moradores com o número 22 e o correto é o numeral 173.

De acordo com o gerente de Planejamento Urbano, depois que recebem a visita do fiscal da prefeitura, o dono da casa é o responsável por providenciar a placa com o numeral correto. O trabalho na Santa Terezinha, iniciado na primeira semana de julho está na fase final e depois o fiscal segue para os demais bairros da região.