Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:05

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Troca de numeração vai evitar que morador fique sem Correios

Trabalho de correção dos números dos imóveis ocorre no bairro Santa Terezinha

Flavio Brito

Publicado em 26/07/2017 às 17:08

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Para não ficar sem receber a correspondência, os moradores do bairro Santa Terezinha estão tendo de fazer a troca da numeração de suas casas. O trabalho está sendo feito por meio da parceria entre a prefeitura de Aquidauana e a própria Empresa de Correios e Telégrafos. De acordo com o gerente de Planejamento Urbano, Ronaldo Ângelo, um fiscal do município está visitando as casas e fazendo a entrega da numeração correta.

“Os números não correspondiam a planta cadastral do loteamento urbano aprovado”, explicou Ronaldo Ângelo. Em um dos exemplos, um imóvel localizado na rua Iran Pereira dos Reis, um dos imóveis que havia sido sinalizado pelos moradores com o número 22 e o correto é o numeral 173.

De acordo com o gerente de Planejamento Urbano, depois que recebem a visita do fiscal da prefeitura, o dono da casa é o responsável por providenciar a placa com o numeral correto. O trabalho na Santa Terezinha, iniciado na primeira semana de julho está na fase final e depois o fiscal segue para os demais bairros da região. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo