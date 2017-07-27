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Aquidauanense conquista cadeira no Conselho Nacional da Juventude

Rodney Júnior ocupará a cadeira de suplente pela Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Mato Grosso do Sul

Flavio Brito

Publicado em 27/07/2017 às 15:44

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Foram definidos os membros do Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) e umas das 40 vagas da sociedade civil será ocupada pelo aquidauanense Rodney Custódio da Silva Ferreira Júnior. A decisão foi publicada na semana passada. 

O Diário Oficial da União trouxe a confirmação do nome do aquidauanense Rodney Custódio da Silva Ferreira Júnior como novo conselheiro nacional de juventude. As vagas da sociedade civil foram divididas da seguinte forma: 20 para entidades de atuação nacional e as outras 20, para organizações de atuação regional, estadual ou municipal.

As regras para esta eleição foram definidas por uma Comissão Eleitoral Independente, formada por três representantes do governo e três representantes da sociedade civil.

O Decreto 9.024/2017, editado pelo presidente Michel Temer, manteve o Conjuve com 2/3 de seus integrantes da sociedade civil e 1/3 de representantes do poder público,  totalizando 60 conselheiros. O Conselho tem, entre suas atribuições, a de formular e propor diretrizes voltadas para as políticas públicas de juventude, desenvolver estudos e pesquisas sobre a realidade socioeconômica dos jovens e promover o intercâmbio entre as organizações juvenis nacionais e internacionais.

A representação do poder público contempla, além da Secretaria Nacional de Juventude, todos os ministérios que possuem programas voltados para os jovens; o Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Juventude; e um representante do Poder Legislativo federal. Essa composição foi estruturada para que as ações sejam articuladas em todas as esferas governamentais (federal, estadual e municipal).  O aquidauanense ocupará a cadeira de suplente pela Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Mato Grosso do Sul (ABRH-MS), durante o primeiro ano e no segundo como titular.

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