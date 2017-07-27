Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece duas vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas abaixo:

*Vagas locais (Aquidauana/Anastácio):

cuidador de idosos (com experiência)

*Vagas regionais (rural/outras cidades):

campeiro (com experiência em inseminação)

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241-5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13 horas.