Curso de preparação à adoção será realizado pela Comarca de Aquidauana

O plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Aquidauana vai receber o Curso de Preparação à Adoção (CPA) durante o mês de agosto. De acordo com as informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Groso do Sul, o curso é destinado aos interessados em conhecer a adoção e aberto à comunidade. O juiz da 2ª Vara da Comarca de Aquidauana Juliano Duailibi é o responsável pelo curso.

O objetivo é aumentar o número de pessoas interessadas nesse projeto, reduzindo o número de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento. A capacitação será realizada nos dias 3 e 4 de agosto, em seguida, nos dias 17 e 18.

Independentemente, das datas escolhidas para a realização do curso, as aulas ocorrem das 19h às 22h. As inscrições podem ser feitas no Fórum de Aquidauana e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3241-3763.