Curso de preparação à adoção será realizado pela Comarca de Aquidauana

Aquidauana
Objetivo é aumentar o número de interessados no processo e reduzir número de pessoas em entidades de acolhimento
O plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Aquidauana vai receber o Curso de Preparação à Adoção (CPA) durante o mês de agosto. De acordo com as informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Groso do Sul, o curso é destinado aos interessados em conhecer a adoção e aberto à comunidade. O juiz da 2ª Vara da Comarca de Aquidauana Juliano Duailibi é o responsável pelo curso.
O objetivo é aumentar o número de pessoas interessadas nesse projeto, reduzindo o número de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento. A capacitação será realizada nos dias 3 e 4 de agosto, em seguida, nos dias 17 e 18.
Independentemente, das datas escolhidas para a realização do curso, as aulas ocorrem das 19h às 22h. As inscrições podem ser feitas no Fórum de Aquidauana e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3241-3763.
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