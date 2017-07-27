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Mãe vive a saudade e a espera por Cláudia, desaparecida desde 2013

Menina desapareceu aos 12 anos, depois de sair de casa dizendo que iria para a casa da avó

Flavio Brito

Publicado em 27/07/2017 às 10:14

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Lucimara dos Santos Ofemite, 36 anos, vive a angustia de esperar pela filha Cláudia, que desapareceu quando tinha apenas 12 anos. A moradora de Aquidauana registrou o desaparecimento da menina no dia 1º de janeiro de 2013. De acordo com o boletim de ocorrência, registrado à época, a criança saiu de casa por volta das 9h40, dizendo que ia para a casa da avó. Cláudia morava com a família no bairro Arara Azul e teria seguido para a vila Bertolino.

Diante da demora para voltar para casa, Lucimara resolveu procurar a filha na casa da avó, mas ela não chegou até lá. O desaparecimento da criança foi registrado naquele mesmo dia na delegacia, por volta das 20h. Desde então, a vida de Lucimara se resume a esperar e sentir saudade. Em conversa com a equipe de reportagem de O Pantaneiro, a mãe revela um fato que a faz ter esperanças de reencontrar a filha viva. 

“No dia do aniversário dela de 15 anos, eu recebi uma ligação de um número sem identificação, que não falava nada. Ficou só em silêncio”, contou Lucimara. O Corpo de Bombeiros e a polícia realizaram buscas pela criança, mas o caso foi arquivado por falta de informações e indícios que indiquem o paradeiro da menina. 

Nos primeiros dias do desaparecimento de Cláudia, a equipe de reportagem de O Pantaneiro apurou que a criança foi vista brincando em frente à casa onde morava, com outra menina da vizinhança. Lucimara tem outros dois filhos, que também vivem a saudade deixada pela irmã, que hoje teria 17 anos. 

Mantendo a esperança, Lucimara aproveitou o contato com a reportagem para deixar uma mensagem para a filha. “Volta para casa, que estou morrendo de saudade e não aguento mais”. 

 

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