Ponte Velha é interditada para a realização serviços de reparos

A Ponte Velha está interditada e passa por serviços de reparos na manhã desta quinta-feira (27). Os funcionários da Prefeitura de Anastácio informaram que estão pregando todas as tábuas da ponte de madeira, que só deve ser liberada às 10h30.

Além das tábuas, as lâmpadas serão trocadas em toda a extensão da ponte. Na semana passada, a ponte já teve de passar por reparos. Um dos pregos se desprendeu e ameaçava furar o pneu dos carros que passavam pelo local.