Ponte Velha é interditada para a realização serviços de reparos

Aquidauana
Via será liberada por volta das 10h30, informa Prefeitura de Anastácio
A Ponte Velha está interditada e passa por serviços de reparos na manhã desta quinta-feira (27). Os funcionários da Prefeitura de Anastácio informaram que estão pregando todas as tábuas da ponte de madeira, que só deve ser liberada às 10h30.
Além das tábuas, as lâmpadas serão trocadas em toda a extensão da ponte. Na semana passada, a ponte já teve de passar por reparos. Um dos pregos se desprendeu e ameaçava furar o pneu dos carros que passavam pelo local.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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