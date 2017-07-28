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Biblioteca de Aquidauana forma a primeira turma do curso básico de informática

Na próxima semana, terá início o curso básico de Espanhol, que será ministrado pelo professor Gustavo Gauto

Flavio Brito

Publicado em 28/07/2017 às 15:51

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A Biblioteca Municipal Francisco Alves Corrêa sediou nesta semana o curso básico de informática. A ação faz parte do programa “Conecta Biblioteca”, sob a coordenação da bibliotecária Ana Maria Cipro. Na manhã de hoje, o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres esteve presente participou da entrega dos certificados aos alunos da primeira turma de curso profissionalizante promovido pela biblioteca aquidauanense. 

“Parabéns aos formandos e a coordenação da biblioteca. Com certeza nos orgulhamos em poder ver que aqui a educação não se restringe aos livros e computadores, mas no compartilhamento de conhecimentos. Esse é o primeiro curso de muitos que ainda virão”, frisou Humberto. 

Segundo a coordenadora, Ana Maria, “com a parceria do Conecta Biblioteca, a comunidade pode aproveitar melhor os recursos tecnológicos das bibliotecas públicas para promover conhecimento e geração de oportunidades, especialmente para os jovens em situação de vulnerabilidade”. 

Na próxima semana, terá início o curso básico de Espanhol, que será ministrado pelo professor Gustavo Gauto, parceiro da biblioteca municipal. O curso de Espanhol, assim como o de informática, é gratuito, tem certificado e as vagas se esgotaram em menos de três dias após a divulgação. De acordo com as informações divulgadas pela Gauto tem especialização em Literatura e Língua Espanhola, curso em Buenos Aires - Cultura Portenha e prova pela embaixada do Brasil. 

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