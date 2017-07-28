Prefeitura escolhe ruas que receberão pavimentação com lajotas

A Prefeitura de Aquidauana vai reativar a fábrica de lajotas que serão utilizadas como pavimento de ruas da cidade. Três ruas da cidade foram escolhidas para receber o pavimento, são elas: Irmãos Gingin, Quatrocentos e Quarenta e Dois e a Carlos Ferreira dos Santos, na região da Santa Marta O início da fabricação depende da chegado do material.

De acordo com o gerente de Obras, Joseph Macintyre, o Mac, já foi feito o pedido de areia, pedra e cimento para a fabricar os blocos.

No início de junho deste ano, a Prefeitura de Aquidauana divulgou que tinha feito a vistoria e os testes para iniciar a produção das lajotas. De acordo com a Gerência de Obras e Serviços Urbanos, o município conta com 44 quadras com esse tipo de pavimento, o que corresponde a área de 8.117,5 metros. Outras 538 quadras contam com a pavimentação asfáltica, totalizando 77.708,5 metros.

O município tem de garantir a pavimentação definitiva para 150.516,5 metros de ruas, garantindo cobertura para 429 quadras. As vantagens das lajotas é a redução nos custos. As lajotas serão fabricadas utilizando apenas cimento, arreia e pedrisco, sendo que cada unidade sextavada mede 30x30 cm por 9 cm de altura. “Com essa metragem, vamos utilizar em média 12,5 mil lajotas para calçar 100 metros de rua”, explica Mac.

Os equipamentos que serão utilizados na fabricação dos sextavados foram testados e estão prontos para operar, sendo a mesa vibratória para misturar e compactar a lajota, duas betoneiras e as formas, detalhou o gerente de Obras. Na vila Paraíso, o acesso a ponte do córrego João Dias também receberá a pavimentação com lajota.