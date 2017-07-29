Acesso a Piraputanga fica restrito por conta do Desafio de Mountain Bike

Neste domingo, por causa da terceira edição do Desafio de Mountain Bike, o acesso ao distrito de Piraputanga, em Aquidauana, será restrito. Conforme organizadores, a partir das 6 horas da manhã, o tráfego deverá fer feito pela BR-262, quilômetro 464, porque pela Estrada Parque haverá interdição nos momentos de grande fluxo de ciclistas. Por isso é importante se programar e, caso queira acompanhar a prova, chegar bem cedo ao local.