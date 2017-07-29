Acesso a Piraputanga fica restrito por conta do Desafio de Mountain Bike

Esportes
A rota deve ser feita pela BR-262, porque a Estrada Parque será interditada
Neste domingo, por causa da terceira edição do Desafio de Mountain Bike, o acesso ao distrito de Piraputanga, em Aquidauana, será restrito. Conforme organizadores, a partir das 6 horas da manhã, o tráfego deverá fer feito pela BR-262, quilômetro 464, porque pela Estrada Parque haverá interdição nos momentos de grande fluxo de ciclistas. Por isso é importante se programar e, caso queira acompanhar a prova, chegar bem cedo ao local.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS