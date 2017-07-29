Familiares de morto durante atentado em bar protestam por justiça

Amigos e familiares de Leandro Campos da Costa, de 24 anos, reuniram-se nesta manhã para protesto por justiça em Aquidauana. O grupo cobra das autoridades mais celeridade no esclarecimento do atentado que resultou na morte do jovem, ocorrido na última segunda-feira, em um bar no Bairro Nova Aquidauana. Na oportunidade, a esposa de Leandro, e o tio dele, José Erasmo Campos da Silva, 37 anos, acabaram baleados.



Segundo o pastor Cláudio de Souza Teixeira, o objetivo do manifesto, concentrado no cruzamento da Rua Teodoro Rondon com a Sete de Setembro, foi o de sensibilizar as autoridades com a questão, uma vez que outros casos ocorridos recentemente na região foram esclarecidos de forma rápida. "Esperamos repostas urgentes, uma vez que outros casos foram resolvidos com mais rapidez . Aquidauana está se tornando um local perigoso e por isso estamos aqui, clamando por justiça", disse.



Na oportunidade, o pastor lembrou que, independentemente da motivação, Léo, como Leandro era mais conhecido, era uma pessoa do bem e, até onde se sabe, não tinha envolvimento com "coisas erradas". "Era uma pessoa inocente que foi morta injustamente. Era um cara que saía da garagem da prefeitura [trabalhava na coleta seletiva] e ia direto para a casa", pontuou o pastor.



A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com inúmeras hipóteses, partindo desde ciúmes até mesmo acerto de contas, uma vez que existe suspeita de que o tio dele estivesse sendo ameaçado por traficantes. "Não há nada disso. Erasmo já havia sido preso uma vez [em Nioaque], mas está solto porque não foi comprovada sua participação. Queremos apenas que os autores do crime, não importa quem seja, que acabem presos e sejam apresentados à população", concluiu.



Violência



Conforme noticiado ontem, Leandro, o tio Erasmo, e a esposa de Leandro, ocupavam um automóvel Gol que estava sendo seguido por uma moto. Quando eles pararam e desceram em frente ao bar localizado na Avenida Mato Grosso, no bairro Nova Aquidauana, os ocupantes da moto se aproximaram e começaram a tirar. Foi levantada a hipótese de que um dos autores fosse policial, mas investigações não encontraram indícios que sustentem tais hipóteses.