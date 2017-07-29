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Aquidauana

Jovens são detidas por deixar 5 crianças sozinhas

Uma das autoras disse que deixou os filhos, entre eles criança de colo, para comprar espetinho; menores estão com o avô

Renan Nucci

Publicado em 29/07/2017 às 07:16

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A Polícia Militar deteve na noite de ontem, no Bairro Arara Azul, em Aquidauana, duas mulheres pelo crime de abandono de incapaz. Conforme denúncia encaminhada ao Conselho Tutelar, as investigadas deixaram os filhos, meninos e meninas com idades de 1 ano e quatro meses a oito anos, domindo sozinhos em casa. Apesar de a prática ser comum, principalmente por jovens que gostam de sair à noite, incorre em delito.


De acordo com o boletim de ocorrência, o Conselho Tutelar esteve na residência e acionou a PM. Chegando ao local os policiais constataram que as cinco crianças estavam dormindo sozinhas. Durante a ocorrência, a mãe de duas delas apareceu e disse que tinha deixado os dois filhos lá porque teria saído para comprar espetinhos. Ela então acionou a mãe das outras crianças que se identificou pouco tempo depois.


Ambas foram levadas à Delegacia de Polícia Civil e, naquele momento, o Conselho optou por deixar as vítimas sob cuidados do avô. Ainda de acordo com a polícia, o nome das mulheres não devem ser divulgados para não comprometer a identidade das crianças, uma vez que estas podem ser facilmente identificadas a partir do reconhecimento do nome das mães. O caso é investigado.

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