Morador na Vila São Pedro é flagrado com "gato" na energia e acaba detido

Homem de 50 anos morador na Vila São Pedro, em Aquidauana, foi autuado em flagrante na tarde de ontem, pelo crime de furto de energia, o famoso "gato de luz". Funcionário da concessionária Energisa realizava aferição do medidor, quando percebeu que a fase estava invertida, neutro isolado e display apagado. Deste modo, acionou a perícia que constatou a fraude. O morador foi informado e levado à delegacia.