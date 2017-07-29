Morador na Vila São Pedro é flagrado com "gato" na energia e acaba detido

Furto
Flagrante aconteceu na tarde de ontem
Homem de 50 anos morador na Vila São Pedro, em Aquidauana, foi autuado em flagrante na tarde de ontem, pelo crime de furto de energia, o famoso "gato de luz". Funcionário da concessionária Energisa realizava aferição do medidor, quando percebeu que a fase estava invertida, neutro isolado e display apagado. Deste modo, acionou a perícia que constatou a fraude. O morador foi informado e levado à delegacia.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS