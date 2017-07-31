Escola indígena Polo Lutuma Dias realiza concurso de beleza no dia 4

A Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias vai promover o concurso para escolher a Miss e o Mister dos Jogos da Amizade 2017. A escolha será feita no dia 4 de agosto, na Aldeia Limão Verde, em Aquidauana.

De acordo com a organização do concurso, serão 18 participantes – um casal de cada série da escola foi selecionado para concorrer. O evento está marcado para às 19h. Participam os alunos do 5º ano do Ensino fundamental até o 3º ano do Ensino Médio, explica a organizadora do evento Nilzadir Martins.