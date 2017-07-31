Escola indígena Polo Lutuma Dias realiza concurso de beleza no dia 4

Aquidauana
A Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias vai promover o concurso para escolher a Miss e o Mister dos Jogos da Amizade 2017. A escolha será feita no dia 4 de agosto, na Aldeia Limão Verde, em Aquidauana.
De acordo com a organização do concurso, serão 18 participantes – um casal de cada série da escola foi selecionado para concorrer. O evento está marcado para às 19h. Participam os alunos do 5º ano do Ensino fundamental até o 3º ano do Ensino Médio, explica a organizadora do evento Nilzadir Martins.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS