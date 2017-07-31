Morador no Ovídio Costa é investigado por furto de energia

A Polícia Civil de Aquidauana registrou nesta segunda-feira mais uma denúncia de furto de energia, os famosos "gatos de luz". O caso, desta vez, foi flagrado por funcionários da concessionária Energisa durante fiscalização a um imóvel no Bairro Ovídio Costa Três. Conforme relatado pelos trabalhadores, foi detectado que o fio de saída da fase B estava ligado direto na fase B de entrada, configurando desvio. O morador será responsabilizado criminalmente.



Na semana passada as autoridades haviam registrado outra ocorrência semelhante. Na ocasião, homem de 50 anos morador na Vila São Pedro, foi autuado em flagrante. Funcionário da concessionária realizava aferição do medidor, quando percebeu que a fase estava invertida, neutro isolado e display apagado. Deste modo, acionou a perícia que constatou a fraude.