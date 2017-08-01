Batida com carro fere motociclista no Centro de Aquidauana

O cruzamento das ruas Estevão Alves Corrêa e Marechal Mallet foi o cenário de mais um acidente de trânsito no Centro Aquidauana. Na batida entre carro e moto, um homem teve de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

O veículo – um Fiat Pálio branco seguia pela rua Estevão Alves Corrêa no momento do choque com a Honda Biz. Os Bombeiros foram chamados por volta das 13h, o homem ficou caído na via, e estava ainda com o capacete quando os Bombeiros chegaram.