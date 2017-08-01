Batida com carro fere motociclista no Centro de Aquidauana

Aquidauana
Acidente entre as ruas Estevão Alves Corrêa e Marechal Mallet parou o trânsito
O cruzamento das ruas Estevão Alves Corrêa e Marechal Mallet foi o cenário de mais um acidente de trânsito no Centro Aquidauana. Na batida entre carro e moto, um homem teve de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
O veículo – um Fiat Pálio branco seguia pela rua Estevão Alves Corrêa no momento do choque com a Honda Biz. Os Bombeiros foram chamados por volta das 13h, o homem ficou caído na via, e estava ainda com o capacete quando os Bombeiros chegaram.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS