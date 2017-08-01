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Primeira Feira da Estação de agosto dá continuidade ao calendário de aniversário

Para lembrar os 125 anos do município, peças do Museu de Arte Pantaneiro serão expostas aos visitantes

Flavio Brito

Publicado em 01/08/2017 às 14:09

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Depois do 3º Desafio Piraputanga de Mountain Bike, o mês de agosto começa e segue o calendário de eventos alusivos aos 125 anos de Aquidauana. Hoje (1º), a partir das 18h, ocorre mais uma edição da Feira da Estação, realizada na Esplanada Ferroviária. De acordo com as informações divulgadas pela Fundação de Cultura e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundact), algumas peças do Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros serão expostas durante a feira para apresentar aos visitantes parte da história do município e marcar o prosseguimento da celebração do aniversário. 

No dia 15 de agosto, data oficial em que se comemora os 125 anos, mais uma edição da feira será realizada. Na programação já está confirmado o show com a Banda Lilás, informou o presidente da Fundact, por meio da assessoria de imprensa.  Nesta terça-feira, os visitantes poderão ver a apresentação dos motociclistas da AMA – Associação de Motociclismo, que também vão participar do Rally dos Sertões; do grupo Os Taboqueiros e Comitiva Nosso Balanço;  do Dj Wagner Aragão; e show com o sanfoneiro Evandro, Luizão e Rodrigo.

A entrada é gratuita e a feira se encerra às 23h. O evento é uma realização da Prefeitura de Aquidauana sob organização da Fundação de Cultura e Turismo.

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