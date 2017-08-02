PMs são homenageados pela Câmara por atuação no caso Ronaldo

Ontem (1º), em sessão solene na Câmara Municipal de Aquidauana, todos os policiais militares que, no último mês de junho, participaram da prisão dos envolvidos na morte do empresário Ronaldo Batista, 38 anos, foram homenageados pelos vereadores.

A indicação feita pelo presidente da Casa de Leis, vereador Valter Neves, foi segundo ele, um gesto de justiça e reconhecimento pelo serviço prestado a comunidade aquidauanense e anastaciana, em virtude da repercussão do caso, divulgou na manhã desta quarta-feria (2) a assessoria de comunicação do 7º Batalhão PM.

A ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar para esclarecer o crime de latrocínio ocorrido na madrugada do dia 19 de junho, exigiu dos policiais militares das equipes Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas), Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior), ALI (Agência Local de Inteligência) e Radiopatrulhas de Aquidauana e Anastácio, grande profissionalismo, em virtude da complexidade do caso.

Os militares já haviam recebido “Moção de Congratulações”, expedida pelos vereadores da cidade de Anastácio e encaminhada ao Comandante e subcomandante do 7º Batalhão PM, tenente-coronel Praeiro e Tenente-coronel Daniel.

Um dos policiais militares homenageados, comentando a honraria recebida, disse ao final do evento. “Sinto-me orgulhoso em pertencer a família do 7º Batalhão PM. O sucesso dessa ação foi graças a união de esforços e o comprometimento com o serviço. Naquele dia, fiz o compromisso de só ir para casa descansar, depois que prendesse os criminosos. Graças a Deus, cumprimos nosso dever”, diz o depoimento do policial, divulgado por meio de nota.