Semáforos têm lâmpadas queimadas trocadas para reduzir risco de acidentes

Os condutores de carros, motos, bicicletas têm de redobrar a atenção ao passar por a cruzamentos de ruas em Aquidauana. A equipe de reportagem de O Pantaneiro registrou três semáforos em que pelo menos uma das lâmpadas estavam queimadas. A manutenção dos equipamentos foi providenciada na tarde desta quarta-feira (2).

Na lista de cruzamentos com equipamentos com defeito estavam: a esquina das ruas José Bonifácio com a Estevão; esquina das ruas Giovani Toscano de Britto com a Duque de Caxias; e a esquina das ruas Sete de Setembro com a Duque de Caxias.

A equipe de reportagem fez a indicação dos semáforos que necessitavam de manutenção para Assessoria Especial de Trânsito de Aquidauana. Apesar do conserto dos equipamentos, a equipe da Gerência de Obras precisa da colaboração dos usuários das vias em Aquidauana para evitar acidentes.

Cuidados no trânsito

A falta de atenção e imprudência são as principais causas para os acidentes registrados no trânsito do município. Em um dos casos indicados pela Assessoria Especial de Trânsito foi o de uma batida entre uma ciclista e a porta de um veículo que estava estacionado em frente à Escola Erso Gomes.

O assessor Especial de Trânsito, Gilberto Barbosa da Cruz, o sargento Cruz, explica que a responsabilidade é do motorista em verificar se a via está livre, antes de sair do carro. Na batida, a motorista havia estacionando para deixar a filha na escola.