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Após gozo de 30 dias, vereadores de Aquidauana defendem fim do recesso parlamentar

Pressão por parte da comunidade aquidauanense provocou mudança de postura dos edis, vista com bons olhos; medida será votada

Renan Nucci

Publicado em 03/08/2017 às 17:20

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Depois de um período de 30 dias de recesso parlamentar, estabelecido pelo Regimento Interno, os vereadores da Câmara Municipal de Aquidauana retornaram às atividades legislativas na noite de terça-feira (01), para a  realização da primeira Sessão Ordinária do segundo semestre de 2017. O mais curioso é que, só depois do longo período de suspensão dos trabalhos, os edis passaram a questionar a necessidade do recesso, principalmente após críticas por parte da população e da imprensa. A pressão os fez mudar de postura, conforme nota publicada no site da Câmara.

Segundo a divulgação, na abertura dos trabalhos, o vereador Anderson Meireles (PSB), Edinho Grance(DEM) e Aguinaldo da Saúde (PDT) apresentaram, em conjunto,  um projeto de Emenda à Lei Orgânica, que extingue o recesso legislativo no período de 1º de julho a 31  de julho. A  nova  proposta, que ainda será deliberada pelas Comissões Permanentes da Casa, prevê a realização das sessões legislativas, anualmente, de 1º de  fevereiro a 15 de dezembro – com fim do recesso em julho.

Conforme esclareceu um dos autores da emenda, vereador Anderson Meireles, a medida tem por objetivo afirmar a credibilidade do parlamento. Segundo ele, a Casa vem sofrendo críticas por parte de diversos seguimentos formadores de opinião, inclusive da imprensa, razão pela qual, o parlamentar e os demais pares, autores da proposta,  defendem  um parlamento “com menos recesso e mais atuação” (sic). Depois de a emenda receber parecer jurídico favorável das Comissões, a proposta segue para o plenário a fim de ser discutida e votada  pelos vereadores.

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