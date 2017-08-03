Após gozo de 30 dias, vereadores de Aquidauana defendem fim do recesso parlamentar

Mudanças
Pressão por parte da comunidade aquidauanense provocou mudança de postura dos edis, vista com bons olhos; medida será votada
Depois de um período de 30 dias de recesso parlamentar, estabelecido pelo Regimento Interno, os vereadores da Câmara Municipal de Aquidauana retornaram às atividades legislativas na noite de terça-feira (01), para a realização da primeira Sessão Ordinária do segundo semestre de 2017. O mais curioso é que, só depois do longo período de suspensão dos trabalhos, os edis passaram a questionar a necessidade do recesso, principalmente após críticas por parte da população e da imprensa. A pressão os fez mudar de postura, conforme nota publicada no site da Câmara.
Segundo a divulgação, na abertura dos trabalhos, o vereador Anderson Meireles (PSB), Edinho Grance(DEM) e Aguinaldo da Saúde (PDT) apresentaram, em conjunto, um projeto de Emenda à Lei Orgânica, que extingue o recesso legislativo no período de 1º de julho a 31 de julho. A nova proposta, que ainda será deliberada pelas Comissões Permanentes da Casa, prevê a realização das sessões legislativas, anualmente, de 1º de fevereiro a 15 de dezembro – com fim do recesso em julho.
Conforme esclareceu um dos autores da emenda, vereador Anderson Meireles, a medida tem por objetivo afirmar a credibilidade do parlamento. Segundo ele, a Casa vem sofrendo críticas por parte de diversos seguimentos formadores de opinião, inclusive da imprensa, razão pela qual, o parlamentar e os demais pares, autores da proposta, defendem um parlamento “com menos recesso e mais atuação” (sic). Depois de a emenda receber parecer jurídico favorável das Comissões, a proposta segue para o plenário a fim de ser discutida e votada pelos vereadores.
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