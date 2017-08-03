Dia Nacional da Vigilância Sanitária será celebrado com evento na praça

Aquidauana
O Dia Nacional da Vigilância Sanitária será comemorado em Aquidauana, no sábado (5). Serão realizadas atividades de prevenção em saúde, onde a população vai receber informações por meio de teatro. Entre os serviços disponíveis ainda está a aferição de pressão.
As atividades ocorrem das 8h às 11h, na Praça dos Estudantes. Os participantes também vão aprender sobre o trabalho do setor de vigilância sanitária e ambiental de Aquidauana.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS