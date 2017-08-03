Dia Nacional da Vigilância Sanitária será celebrado com evento na praça

O Dia Nacional da Vigilância Sanitária será comemorado em Aquidauana, no sábado (5). Serão realizadas atividades de prevenção em saúde, onde a população vai receber informações por meio de teatro. Entre os serviços disponíveis ainda está a aferição de pressão.

As atividades ocorrem das 8h às 11h, na Praça dos Estudantes. Os participantes também vão aprender sobre o trabalho do setor de vigilância sanitária e ambiental de Aquidauana.