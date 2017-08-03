Dona esquece ferro de passar ligado e casa pega fogo em Aquidauana

Aquidauana
Moradora deixou o aparelho dentro do quarto e saiu para trabalhar na manhã desta quinta-feira
Uma casa rua Cláudio Fernando Stella pegou fogo na manhã desta quinta-feira (3), depois que a dona do imóvel esqueceu o ferro de passar roupas ligado. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, os vizinhos perceberam a fumaça saindo pelas janelas e pelos espaços das telhas.
A dona da casa saiu para o trabalho por volta das 7h e esqueceu o aparelho ligado na tomada dentro do quarto. O fogo atingiu a cama, o colchão e nas paredes do quarto. A jovem de 22 anos mora no local desde 2003, na Santa Terezinha. Ela trabalha em um escritório de contabilidade no Centro de Aquidauana. Os pais da jovem moram na fazenda.
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