Dona esquece ferro de passar ligado e casa pega fogo em Aquidauana

Uma casa rua Cláudio Fernando Stella pegou fogo na manhã desta quinta-feira (3), depois que a dona do imóvel esqueceu o ferro de passar roupas ligado. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, os vizinhos perceberam a fumaça saindo pelas janelas e pelos espaços das telhas.

A dona da casa saiu para o trabalho por volta das 7h e esqueceu o aparelho ligado na tomada dentro do quarto. O fogo atingiu a cama, o colchão e nas paredes do quarto. A jovem de 22 anos mora no local desde 2003, na Santa Terezinha. Ela trabalha em um escritório de contabilidade no Centro de Aquidauana. Os pais da jovem moram na fazenda.