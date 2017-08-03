Frente fria derruba as temperaturas em Aquidauana, mas não chove

Aquidauana recebe uma nova frente e o dia começa com queda na temperatura nesta quinta-feira (3). De acordo com as informações do serviço meteorologia Climatempo, a mínima deve ser de 14°C e máxima de 23°C. Até domingo (6), as temperaturas voltar a subir, chegando aos 31°C.

Para amanhã (4), o Climatempo prevê mínima de 14°C e máxima de 25°C e no sábado (5) os termômetros devem marcar 15°C e 28°C. Apesar do tempo nublado, os aquidauanenses devem continuar esperando pela chuva, que não ocorrem na região há pelo menos dois meses.

Segundo o serviço on-line de meteorologia, o fim de semana deve ser de sol com algumas nuvens e não chove.