Mestre de obras denuncia furto em série de ferramentas no Serraria

Mestre de obras de 50 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana nesta quinta-feira, para denunciar série de furtos de ferramentas que tem ocorrido no local de trabalho, situado à Rua Delfino Alves Correa, no Bairro Serraria.



De acordo com a vítima, os casos acontecem em sequência desde o último dia 31. Um dos operários, inicialmente, reclamou do desaparecimento de um martelete e de uma esmerilhadeira. No dia seguinte, outra esmerilhadeira sumiu.



Nesta manhã, mais um trabalhador procurou o mestre obras para relatar que o aspirador de pó também havia desaparecido. Diante dos fatos, a polícia abriu investigações. A vítima relatou que a obra possui muros e portão, os quais permanecem trancados no horário fora do expediente.