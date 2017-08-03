Miss MS 2017, aquidauanense Isabela Cavalcante faz evento para comemorar aniversário da cidade

Isabela do Espírito Santo Cavalcante, eleita a Miss Mato Grosso do Sul ‘BE Emotion’ 2017, vai comemorar o aniversário de Aquidauana com um evento no sábado (5), no Ponto Expresso, na avenida Pantaneta. O evento vai contar com a presença das belas e talentosas sambistas do Grupo Sampri.

Para se consagrar como Miss Mato Grosso do Sul, Isabela concorreu com outras 19 candidatas dos municípios de Amambai, Aparecida do Taboado, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Distrito de Alto Santana (Paranaíba), Distrito de São José do Aporé (Paranaíba), Dourados, Ivinhema, Jaraguari, Nova Andradina, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Terenos e Três Lagoas.

O Miss Brasil Be Emotion é o concurso mais renomado do país, tendo em vista as mulheres mais lindas de seus Estados. No dia 19 de agosto, às 22h (horário de Brasília), a aquidauanense vai precisar da torcida e da votação do público para superar as demais candidatas para ser a Miss Brasil.

Considerado o maior concurso de beleza do país, o Miss Brasil Be Emotion irá revelar a mulher mais bonita do país. Representantes dos 26 estados mais o Distrito Federal devem demonstrar confiança e força, sem perder a sua naturalidade, para transformar o sonho de receber a tão desejada coroa em uma realidade emocionante.

Além de representar o Brasil no Miss Universo, a eleita será a embaixadora da BE Emotion e uma influenciadora que marca não só a sua, como várias gerações. A edição de 2017 do Miss Brasil BE Emotion acontecerá em um dos locais mais inusitados e exuberantes do país – a Ilhabela, no litoral paulista. É neste paraíso recheado de praias e paisagens maravilhosas, que a Miss Brasil, Raissa Santana, irá coroar a sua sucessora.