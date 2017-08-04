Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece quatro vagas de emprego para hoje

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece diversas vagas de trabalho. Confira as vagas em baixo:

*Vagas locais (Aquidauana / Anastácio ):

não há.

*Vagas regionais ( rural / outras cidades ):

auxiliar de cozinha

garçom

operador de caixa

campeiro ( com experiência em inseminação )

Interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e a Carteira de Trabalho. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1.895, Bairro Alto. O telefone para contato é (67) 3241 ? 5652, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.