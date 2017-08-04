“Daqui a um ano quero estar fazendo tudo o que fazia antes”, diz Tamon Abe

O morador de Aquidauana Tamon Abe, 44 anos, já está em casa se recuperando, depois do acidente que sofreu no dia 25 de julho. “Daqui a um ano quero estar fazendo tudo o que fazia antes”, disse Tamon, que aceitou receber a equipe de reportagem de O Pantaneiro em sua casa, no bairro Nova Aquidauana, na tarde desta sexta-feira (4). Ele realizava testes com seu Ultraleve Trike, no momento do acidente. O aparelho estava sem as asas. O acelerador travou e a aeronave perdeu o controle.

Tamon contou, em entrevista, que não ligava o aparelho há três semanas, antes do acidente. Ele saiu de saiu de casa, na rua José dos Santos, que é perpendicular à avenida Mato Grosso do Sul. A intenção era fazer a volta e retornar a sua residência. Foi neste momento que o acelerador travou, o aparelho chegou a empinar antes de arrancar com o piloto.

Aos amigos, o aquidauanense avisa que está bem e concentrado em se recuperar. Ele adiantou que não pretende se desfazer do Ultraleve e nem de sua moto. Tamon garante que vai voltar a voar e a pilotar o seu modelo esportivo. O morador da Nova Aquidauana passou por cirurgia em Campo Grande, no dia 26 de julho, e teve parte da perna esquerda amputada. Agora, o ânimo do aquidauanense é de superação, demonstrando força e tranquilidade ao lembrar do acidente.

A meta, como o próprio Tamon afirma no início da reportagem, é retomar a vida ativa que tinha antes, se adaptando às fases de sua recuperação. O Ultraleve Trike foi levado para o conserto em Terenos (MS). Ele conta com o apoio de toda a família para a reabilitação.