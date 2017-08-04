Mostra fotográfica “SOBREVIVENTES – da Casa de Abrigo ao recomeço” será aberta hoje

Aquidauana
Exposição de fotografias do Juiz de Direito Marcus Abreu de Magalhães integra calendário de comemorações do aniversário de 125 anos de Aquidauana
O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul – Comarca de Aquidauana abre hoje (4), às 18h, a exposição fotográfica “SOBREVIVENTES – da Casa de Abrigo ao recomeço”. A exposição faz do calendário de comemorações dos 125 anos de Aquidauana.
A mostra faz parte do projeto da Casa Abrigo para Mulheres em Risco de Morte da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), com fotografias do Juiz de Direito, Marcus Abreu de Magalhães. Em Aquidauana, o trabalho pode ser conferido de 4 de agosto até 1º de setembro, das 12h às 19h, no Fórum Dr. Manoel Bonifácio Nunes da Cunha.
A mostra fotográfica já foi exibida no saguão da Procuradoria-Geral de Justiça, em Campo Grande, no mês de março deste ano. O Juiz de Direito conta que a paixão por fotografias vem desde a época que se usava filmes, fazia revelação. “Minha mãe dava aulas de fotografia e eu tiro fotos há uns 25 anos. Já ganhei até prêmio, fiz uma foto jurídica na época da reforma da previdência anterior”, comemora.
O trabalho surgiu da vontade de fazer algo que chamasse atenção da sociedade para a temática de situação de violência doméstica. Nesse sentido tiveram a ideia de levantar fotografias de mulheres que já tinham passado pelo Abrigo e tinham sobrevivido a essa situação. Com isso foram selecionadas cinco mulheres voluntárias para serem fotografadas e contaram um pouco da sua história. (Com informações da assessoria do MPMS)
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS