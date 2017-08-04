Mostra fotográfica “SOBREVIVENTES – da Casa de Abrigo ao recomeço” será aberta hoje

O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul – Comarca de Aquidauana abre hoje (4), às 18h, a exposição fotográfica “SOBREVIVENTES – da Casa de Abrigo ao recomeço”. A exposição faz do calendário de comemorações dos 125 anos de Aquidauana.

A mostra faz parte do projeto da Casa Abrigo para Mulheres em Risco de Morte da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), com fotografias do Juiz de Direito, Marcus Abreu de Magalhães. Em Aquidauana, o trabalho pode ser conferido de 4 de agosto até 1º de setembro, das 12h às 19h, no Fórum Dr. Manoel Bonifácio Nunes da Cunha.

A mostra fotográfica já foi exibida no saguão da Procuradoria-Geral de Justiça, em Campo Grande, no mês de março deste ano. O Juiz de Direito conta que a paixão por fotografias vem desde a época que se usava filmes, fazia revelação. “Minha mãe dava aulas de fotografia e eu tiro fotos há uns 25 anos. Já ganhei até prêmio, fiz uma foto jurídica na época da reforma da previdência anterior”, comemora.

O trabalho surgiu da vontade de fazer algo que chamasse atenção da sociedade para a temática de situação de violência doméstica. Nesse sentido tiveram a ideia de levantar fotografias de mulheres que já tinham passado pelo Abrigo e tinham sobrevivido a essa situação. Com isso foram selecionadas cinco mulheres voluntárias para serem fotografadas e contaram um pouco da sua história. (Com informações da assessoria do MPMS)