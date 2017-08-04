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Núcleo de Receitas da Prefeitura de Aquidauana muda de endereço a partir de segunda-feira

Nesta sexta-feira, não haverá expediente no departamento para a realização da mudança

Flavio Brito

Publicado em 04/08/2017 às 09:36

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O Núcleo de Receitas da Prefeitura de Aquidauana está mudando de endereço e, a partir de segunda-feira (7), o atendimento será realizado no prédio da antiga Escola Paroquial, ao lado da Igreja Matriz, na praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, s/n. 

De acordo com as informações divulgadas pela Agecon, Todo e qualquer assunto relacionado a tributos municipais é de competência deste setor: IPTU, ITBI, ITR, ISS, etc.

O espaço onde um dia já funcionou a prefeitura é amplo e bem localizado e deve garantir um atendimento de qualidade para os contribuintes, garante o Executivo municipal.

O telefone do Núcleo de Receitas passa a ser o (67) 3241-9720. O horário de atendimento continua o mesmo, das 7h às 13h. Para concluir a mudança, não haverá atendimento no núcleo nesta sexta-feira (4).

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