Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:10

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Mostra fotográfica revela crueldade da violência contra as mulheres

Exposição aberta ontem em Aquidauana revela as perspectivas das vítimas para chamar a atenção para gravidade dessas situações

Flavio Brito

Publicado em 05/08/2017 às 09:24

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1501940095
1501940086
1501940097
1501940091
1501940090
1501940098
1501940093

Ser atingida por seis tiros pelas costas ou ser quase degolada com uma faca pelo próprio, estas são as realidades enfrentadas por muitas mulheres. Mato Grosso do Sul registrou quase 10 mil casos de violência doméstica, de acordo com os dados registrado pela Casa da Mulher no Estado. Quem são essas mulheres e quais as possibilidades para as suas vidas depois de serem vítimas de todas essas atrocidades? O que a sociedade conhece sobre a realidade de mulheres que enfrentam situações de violência? 

Todas estas questões precisam ser debatidas e esta é uma das intenções da mostra fotográfica “SOBREVIVENTES – da Casa de Abrigo ao Recomeço”, aberta ontem (4) no Fórum da Comarca de Aquidauana. “A gente tenta trazer a perspectivas das vítimas nesses crimes. Normalmente, a frequência é de apresentar o réu, o crime e, muitas vezes, a vítima é esquecida”, afirma o juiz Marcus Abreu de Magalhães, responsável pela produção das imagens da exposição que segue aberta até o dia 1º de setembro, no Fórum local.
 
A Mostra integra o calendário de comemorações do aniversário de 125 anos de Aquidauana e está sendo realizada em meio a campanha “Agosto Lilás”, mês de combate à violência doméstica. “Tinha muita insegurança, ganhei força ali dentro”, disse Rosely, uma das mulheres fotografadas para a exposição, sobre a experiência de ter passado pela Casa Abrigo. “A gente chega sem ter amor para dar. Ali, reaprendi a amar”, revelou Suely, outra vítima de violência. Nas palavras do juiz Abreu de Magalhães, a exposição tem o objetivo não só de mostrar a histórias das mulheres retratadas, mas chamar a atenção de outras pessoas. 

Neste ano, o Agosto Lilás também chegará às igrejas e faculdades sul-mato-grossenses, desenvolvendo ações para coibir as agressões cometidas por marido, namorado, pai, irmão ou qualquer homem que tenha convívio com a vítima, podendo essa violência ocorrer nas mais diversas formas – física, moral, sexual, patrimonial e psicológica.

Comércios, terminais de ônibus, aldeias indígenas, comunidades quilombolas, comunidades LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros), entre outros, são locais alvo das ações, devido ao fluxo alto de pessoas. Em 2015, o trabalho desenvolvido pelo Agosto Lilás chegou a 2.620 pessoas. Em 2016, por meio de parceria com órgãos governamentais e a sociedade civil organizada, essa quantidade cresceu para 7.629. Para 2017, a meta é abordar 15 mil pessoas com o trabalho educativo.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo