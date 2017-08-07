Jovem de 17 anos é vítima de afogamento ao tentar atravessar Rio Aquidauana

Um adolescente de 17 anos foi vítima de afogamento no Rio Aquidauana na tarde desta segunda-feira (7), mas, felizmente, foi salvo pela equipe do Corpo de Bombeiros. O acidente foi registrado por volta das 14h40. O garoto foi salvo com a ajuda de testemunhas, quatro pessoas da mesma família, que estavam na prainha de Anastácio naquele momento.

O jovem que se afogou foi até a margem do rio acompanhado da irmã, de 19 anos, e um amigo, de 12 anos. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, os três são moradores da aldeia Aldeinha, de Anastácio, mas a tentativa de atravessar o rio foi feita da margem em Aquidauana. A criança de 12 anos e o adolescente pularam na água na altura da Ponte Velha.

O menino consegui completar a travessia, mas o adolescente se afogou próximo a um dos pilares da ponte. De acordo com as informações repassadas aos Bombeiros, os três haviam almoçado pouco tempo antes de entrar na água. A irmã do adolescente chegou a tentar ajudar o rapaz, mas não conseguiu. Os Bombeiros foram chamados pelas testemunhas.

Ainda conforme as informações repassadas a equipe de resgate, a criança tem o hábito de atravessar o rio a nado, já o rapaz não fazia isso há tempos.



