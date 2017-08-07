Moradora teme pela vida dos netos durante incêndio em terreno baldio

Aquidauana
Casa na vila Eliane, em Aquidauana, quase foi atingida pelas chamas
Uma moradora da vila Eliane, em Aquidauana chegou perto de ver sua casa atingida pelo fogo colocado em um terreno baldio no início da tarde desta segunda-feira (7). De acordo com a mulher de 56 anos, ela temia pela vida dos netos de seis meses e dois anos que estavam em casa quando as chamas se aproximaram do muro.
O terreno fica na rua Roque Floriano das Neves e a dona de casa teve a sorte de contar com a ajuda dos trabalhadores da empreiteira que fazem a pavimentação asfáltica na região. Os operários usaram terra e a retroescavadeira para controlar as chamas. O Corpo de Bombeiros foi chamado.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS