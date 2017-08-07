Mostra “Fundação de Aquidauana e a Devoção à Nossa Senhora da Conceição” será aberta amanhã

Aquidauana
Paróquia Nossa Senhora da Conceição e a Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição abrem amanhã (7), a partir das 19h30, a Exposição Comemorativa: “Fundação de Aquidauana e a Devoção à Nossa Senhora da Conceição”. A exposição faz parte do calendário de comemorações aos 15 anos de Aquidauana, celebrado no dia 15 de agosto.
A exposição fica aberta ao público até o dia 7 de outubro na Capela da Escola Paroquial, que fica na Praça Imaculada Conceição, 206 – no Centro de Aquidauana.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS