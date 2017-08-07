Motociclista tenta arrancar bolsa de mulher em bicicleta e a derruba

Roubo no Serraria
Outra mulher foi alvo de ataque semelhante em Anastácio
Mulher de 41 anos procurou a Polícia Civil no final da manhã desta segunda-feira, para denunciar tentativa de roubo no Bairro Serraria, em Aquidauana. A vítima relatou que seguia de bicicleta, quando o autor, de moto, se aproximou e puxou com força a bolsa, fazendo com que ela caísse e se ferisse levemente nas pernas.
A mulher seguia pela Rua Francisco Dias Feitosa quando tudo aconteceu. Segundo ela, o autor fugiu sem conseguir levar o objeto. Ele estava de capacete preto, era moreno e vestia bermuda jeans. No último dia 3, outra mulher foi roubada de forma semelhante na cidade de Anastácio. O autor também estava de moto e até agora não foi identificado.
Atendimento especializado
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Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS