Motociclista tenta arrancar bolsa de mulher em bicicleta e a derruba

Mulher de 41 anos procurou a Polícia Civil no final da manhã desta segunda-feira, para denunciar tentativa de roubo no Bairro Serraria, em Aquidauana. A vítima relatou que seguia de bicicleta, quando o autor, de moto, se aproximou e puxou com força a bolsa, fazendo com que ela caísse e se ferisse levemente nas pernas.



A mulher seguia pela Rua Francisco Dias Feitosa quando tudo aconteceu. Segundo ela, o autor fugiu sem conseguir levar o objeto. Ele estava de capacete preto, era moreno e vestia bermuda jeans. No último dia 3, outra mulher foi roubada de forma semelhante na cidade de Anastácio. O autor também estava de moto e até agora não foi identificado.