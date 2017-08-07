Os seis dias de festa da Expoaqui começam amanhã

O Sindicato Rural de Aquidauana divulgou a programação completa da Expoaqui 50 anos, em alusão ao aniversário da cidade, celebrado no próximo dia 15 de agosto. Ao todo são seis dias de festa com a participação da dupla sertaneja Henrique & Juliano.



Os eventos começam já amanhã, no Parque de Exposições Rurais, com o 1º Leilão Tradição, agendado para às 20 horas. Na quarta-feira, no mesmo horário e local, será a vez do 1º Leilão Nelore Show. Na quinta-feira já têm início os shows e o aclamado Rodeio PBR.



Na sexta-feira se apresentam Alex e Yvan. No sábado é a vez da atração principal Henrique & Juliano. No domingo, Victória Miranda e as finais do Rodeio encerram a festa que será marcada por leilões, julgamento de raças e apresentações de artistas regionais.