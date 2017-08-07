Prefeitura decreta ponto facultativo para a próxima segunda, véspera do aniversário

A Prefeitura Municipal de Aquidauana decretou ponto facultativo para a próxima segunda-feira (14), véspera do aniversário da cidade, celebrado em 15 de agosto. Conforme publicação no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, as repartições públicas devem retornar às atividades normais na quarta-feira (16).



Ainda de acordo com o decreto, serviços considerados essenciais e aqueles que, por sua natureza, não permitem paralisação, dentre os quais atendimento médico e coleta seletiva de lixo, bem como ainda aqueles que os Secretários Municipais entenderem necessários, não serão suspensos.



Amanhã tem início a Expoaqui 50 anos. Ao todo serão seis dias de festa com leilões, julgamento de raças, apresentação de artistas regionais e show com a dupla sertaneja Henrique & Juliano.