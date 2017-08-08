Aquidauana sediará oficina gratuita de turismo e qualificação e proteção à infância e juventude

A Prefeitura de Aquidauana e a Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (FundTur) realizam a “Oficina de Turismo, Hospitalidade, Qualificação e Proteção à Infância e Juventude”, com data prevista para dia 9 de agosto de 2017 às 14h, na Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana (antiga estação ferroviária), na rua Bichara Salamene, s/n.

A oficina é gratuita e tem o objetivo de mobilizar e sensibilizar o trade turístico e a comunidade local sobre a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. O foco central é desenvolver ações de prevenção à violência, para garantir os direitos das crianças e adolescentes, em especial, o enfrentamento às violações de direitos humanos sexuais e ao trabalho infanto-juvenil nos destinos turísticos.

Confira a programação:

14h - Acolhida

14h15 - Abertura

14h30 - O Turismo Sustentável e Proteção à Infância, com a psicóloga Tânia Regina Comerlato.

15h15 - Grupo de trabalho para ações locais de prevenção.

16h15 - Apresentação das propostas e conclusão.

16h45 - Intervalo

17h - Hospitalidade no Turismo, com o Economista Roxana Lazarte.

17h15 - CADASTUR: Definição, benefícios e quem pode se cadastrar. Informações e esclarecimentos. Coordenação/MS - Dinair Rezende e/ou Edna Duarte.

17h45 - Perguntas /debate

18h30 - Encerramento