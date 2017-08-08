Aquidauana sediará oficina gratuita de turismo e qualificação e proteção à infância e juventude

Aquidauana
Foco central é desenvolver ações de prevenção à violência, para garantir os direitos das crianças e adolescentes
A Prefeitura de Aquidauana e a Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (FundTur) realizam a “Oficina de Turismo, Hospitalidade, Qualificação e Proteção à Infância e Juventude”, com data prevista para dia 9 de agosto de 2017 às 14h, na Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana (antiga estação ferroviária), na rua Bichara Salamene, s/n.
A oficina é gratuita e tem o objetivo de mobilizar e sensibilizar o trade turístico e a comunidade local sobre a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. O foco central é desenvolver ações de prevenção à violência, para garantir os direitos das crianças e adolescentes, em especial, o enfrentamento às violações de direitos humanos sexuais e ao trabalho infanto-juvenil nos destinos turísticos.
Confira a programação:
14h - Acolhida
14h15 - Abertura
14h30 - O Turismo Sustentável e Proteção à Infância, com a psicóloga Tânia Regina Comerlato.
15h15 - Grupo de trabalho para ações locais de prevenção.
16h15 - Apresentação das propostas e conclusão.
16h45 - Intervalo
17h - Hospitalidade no Turismo, com o Economista Roxana Lazarte.
17h15 - CADASTUR: Definição, benefícios e quem pode se cadastrar. Informações e esclarecimentos. Coordenação/MS - Dinair Rezende e/ou Edna Duarte.
17h45 - Perguntas /debate
18h30 - Encerramento
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS