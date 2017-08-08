Fundação de Aquidauana e Devoção à Nossa Senhora são temas de exposição

Paróquia Nossa Senhora da Conceição e a Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição abrem hoje (7), a partir das 19h30, a Exposição Comemorativa: “Fundação de Aquidauana e a Devoção à Nossa Senhora da Conceição”. A exposição faz parte do calendário de comemorações aos 15 anos de Aquidauana, celebrado no dia 15 de agosto.

A exposição fica aberta ao público até o dia 7 de outubro na Capela da Escola Paroquial, que fica na Praça Imaculada Conceição, 206 – no Centro de Aquidauana.