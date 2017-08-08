Internos do semiaberto de Aquidauana são presos por negociar TV furtada

A Polícia Civil de Aquidauana prendeu ontem dois internos do semiaberto envolvidos com a receptação de uma televisão furtada. Mateus de Oliveira dos Santos, 22 anos, confessou às autoridades que comprou o aparelho por R$ 800 e que vendeu para Aquiles dos Santos Restori, 52, por dez vezes de R$ 100.



Segundo a polícia, o Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic) investigava o caso quando chegou a Mateus, que cumpre pena no semiaberto. Ele negou o furto, mas confessou a compra e a revenda a Aquiles. Este, por sua vez, confirmou a versão do comparsa. A TV foi recolhida na casa de Mateus, no Santa Terezinha, e foi entregue na delegacia junto com os autores.