Internos do semiaberto de Aquidauana são presos por negociar TV furtada

Receptação
Um dos autores comprou o televisor por R$ 800 e vendeu a outro interno por dez parcelas de R$ 100
A Polícia Civil de Aquidauana prendeu ontem dois internos do semiaberto envolvidos com a receptação de uma televisão furtada. Mateus de Oliveira dos Santos, 22 anos, confessou às autoridades que comprou o aparelho por R$ 800 e que vendeu para Aquiles dos Santos Restori, 52, por dez vezes de R$ 100.
Segundo a polícia, o Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic) investigava o caso quando chegou a Mateus, que cumpre pena no semiaberto. Ele negou o furto, mas confessou a compra e a revenda a Aquiles. Este, por sua vez, confirmou a versão do comparsa. A TV foi recolhida na casa de Mateus, no Santa Terezinha, e foi entregue na delegacia junto com os autores.
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